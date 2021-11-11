6 bölgede elektrik arızası yaşanıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, dün etkili olan fırtınalı havanın elektrikle ilgili sıkıntılar da yarattığını, Lefkoşa’ya bağlı 6 bölgede elektriklerin kesildiğini ve arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Büyükyılmaz, “Şu an Alayköy, Havalimanı bölgesi, Değirmenlik, Dikmen, Boğaz ve Surlariçi bölgelerinin bazı kısımlarında rüzgarlı havadan dolayı devrilen direkler ve kopan kablolardan kaynaklanan bir kesinti yaşanıyor. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle arızaları düzeltmek için çalışıyor. Altı bölgede altı farklı ekip var. Tahminim bugün mesai bitimine kadar tüm arızaları gidermiş olacağız” dedi.

El-Sen, ek mesai ödenmemesi halinde arızalara müdahale etmeyeceğini duyurdu

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (El-Sen) de ödenmeyen ek mesailerle ilgili basın açıklaması yaparak Maliye Bakanına seslendi, “ödenmediği taktirde mesai sonrası hiçbir arızaya müdahale etmeyeceğiz” dedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (El-Sen) emekçilerinin Maliye Bakanı Dursun Oğuz tarafından gasp edilen ek mesai hakları sıkıntısı, dün sendikamız ile ilgili Bakan Sunat Atun ve Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler sonrası çözülmüş, bugün ek mesailerin gün içerisinde ödeneceği tarafımıza iletilmiştir. Her fırsatta emekçileri anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırma gayreti içerisinde olan ve dişini zenginlere değil, emekçilere geçirmeye çalışan Maliye Bakanı Dursun Oğuz’ un bu tavrını kınıyoruz. Gün içerisinde ek mesailer, yine Oğuz’ un tavrı nedeni ile emekçilere ödenmediği taktirde mesaiden sonra hiç bir arızaya müdahale etmeyeceğimizi, ayrıca Maliye Bakanlığı’nın Kuruma olan 100 Milyon TL borcunun da ödenmemesi halinde sendika olarak gereğini yapacağımızı bildiririz”.

Büyükyılmaz: “Ek mesai sorunu bugün çözülecek”

El-Sen tarafından yapılan ek mesai talebiyle ilgili de açıklamada bulunan Büyükyılmaz, sendikanın haklı olduğunu, ek mesailerin ödenmemesi halinde insanları mesai sonrası çalıştırmanın suç sayılacağını dile getirdi. Konunun ilgili Bakanlar tarafından görüşüldüğünü belirten Büyükyılmaz, “bugün bu sorunun çözüleceğine ve ek mesailerin ödeneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.