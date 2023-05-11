“5’li çeteden AKSA seçim öncesi Kıbrıs’ta baskı yapıyor”

YENİDÜZEN gazetesinin, “Seçimden önce AKSA ile imza” başlığıyla gündeme getirdiği; Hükümetin, Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden önce AKSA ile sözleşmeyi yenilemek istediği yönündeki haber, Türkiye basınında gündem oldu.

Karar gazetesi, Millet İttifakı’nun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li’ çete olarak adlandırdığı ve Türkiye’deki kamu ihalelerinin neredeyse tamamını alan büyük şirketlerin seçimden önce paniklemeye başladığını, bunun somut bir örneğinin ise Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşandığını aktardı.

Gazete, YENİDÜZEN’in haberine atıfta bulunarak, Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li’ çete dediği şirketler arasında sıraladığı AKSA şirketinin adada seçim öncesi enerji anlaşmasını yenilemek için yetkililere baskı yaptığına dikkat çekti.

Karar gazetesinin haberi, diğer pek çok internet gazetesi tarafından kaynak verilerek paylaşıldı, konu gündem oldu.

Ne olmuştu?

EL-SEN, Hükümetin Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden önce AKSA ile yeni bir sözleşmeye imza atacağı yönünde bilgi alındığını açıklamış, Hükümet kanadı ise iddiayı adeta doğrulayarak; KIB-TEK yönetimine, AKSA ile yeni bir sözleşme hazırlaması için yetki verildiğini açıklamıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu ise iddiaya ilişkin “şirketle 2 haftadır görüşmüyoruz” yanıtını vermişti.

'Seçimden önce AKSA ile imza'