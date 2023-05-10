'Seçimden önce AKSA ile imza'

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyindeki elektrik ihtiyacının yüzde 45’ini karşılayan AKSA Enerji ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında devam eden ve önümüzdeki yıl sona erecek olan sözleşmenin, yine alım garantili olacak şekilde tekrardan uzatılmasına ilişkin sözleşmenin, 14 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleşecek olan seçimlerden önce imzalanması adına Hükümetin harekete geçtiği iddia ediliyor…

Söz konusu iddianın sahibi olan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Türkiye’deki AKP iktidarı koltuktan inmeden, AKSA ile sözleşmenin imzalanacağı yönünde bir bilgi aldıklarını açıkladı.

Söz konusu iddiaya ilişkin KIB-TEK Yönetim Kurulu, “AKSA ile 2 haftadır toplantı yapmadık, görüşme bile yok” derken, Hükümet ise, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, AKSA ile imzalanacak sözleşmeyi hazırlamak için yetki verildiğini bildirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, Hükümetin, Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden önce AKSA ile sözleşmenin imzalanması için harekete geçtiği yönünde bir bilgi aldıklarını söyledi, Cuma gününe kadar imzanın atılabileceği mesajını verdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi, “İddiaları ben de duydum ama AKSA ile 2 haftadır toplantı bile yapmadık. Görüşme bile yok” ifadelerini kullandı.

UBP – YDP – DP Hükümeti ortağı, YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, son Bakanlar Kurulu toplantısında KIB-TEK Yönetim Kurulu’na AKSA ile sözleşmenin hazırlanması için yetki verdiklerini söyledi, “14 Mayıs’tan önce imzalanıp imzalanmayacağına” ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.

EL-SEN Başkanı Cesurer:

“Hükümet, 14 Mayıs’tan önce AKSA ile sözleşmeye imza atmak için harekete geçti”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Hükümetin, Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden önce AKSA ile sözleşmenin imzalanması için harekete geçtiği yönünde bir bilgi aldıklarını söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na sorulduğu zaman, “öyle bir şey yok” yanıtını aldıklarını ifade eden EL-SEN Başkanı Cesurer, “Fakat Bakanlar Kurulu’nun bu konuda bir çalışma içinde olduğunu öğrendik. 14 Mayıs’tan önce bu işi yapacaklar diye duyduk” dedi.

“Bu konuda tavrımız net” diyen Cesurer, “Eğer Hükümet böyle bir girişimde bulunursa, gerekli tepki ortaya konacak. Kaçınılmaz şekilde eylemlilik süreci başlayacak” ifadelerini kullandı.

Cesurer, “Yine aynı eylem yöntemleri mi kullanılacak?” sorusuna, “Yönetim Kurulumuz gerekli değerlendirmeyi yapıyor” şeklinde yanıt verdi.

“Baştan beri söylüyoruz; niyet, Türkiye’deki seçimlerden önce bu sözleşmeye imza atmak. Ama esas önemli olan, anlaşmanın içeriği, Neyin altına imza atılacağını görmek istiyoruz. Toplumun geleceğini ipotek altına alacak bir anlaşmaya imza atmaları halinde mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa:

“AKSA ile 2 haftadır toplantı yapmadık, görüşme bile yok”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

“İddiaları ben de duydum ama AKSA ile 2 haftadır toplantı bile yapmadık. Görüşme bile yok” diyen Paşa, “Bu konuda KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantı bile yapmadık” ifadelerini kullandı.

Paşa, “Perşembe gün rutin toplantı yapacağız. Gündemimizde bu konu yok” dedi.

Hükümet ortağı Erhan Arıklı:

“KIB-TEK yönetimine sözleşmeyi hazırlama yetkisi verdik”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan UBP – YDP – DP Hükümeti ortağı, YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son Bakanlar Kurulu toplantısında KIB-TEK Yönetim Kurulu’na AKSA ile sözleşmenin hazırlanması için yetki verdiklerini söyledi.

“14 Mayıs’tan önce imzalanıp imzalanmayacağına” ilişkin sorulara yanıt vermeyen Arıklı, “Atla deve değil. Uzun süredir üzerinde durduğumuz konular var; kablo ile elektrik, kiranın düşmesi, yaz aylarında ihtiyaç olan elektrik miktarı için alım garantisi olmaksızın bir ya da iki adet jeneratör koymaları” şeklinde konuştu.

Bu konuda protokol imzalanacağını söyleyen Arıklı, “Hukukçular da yardımcı olacak. Bu şartların dışına çıkılmayacak” ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

UBP – YDP – DP Hükümeti, AKSA ile alım garantili ve “ihalesiz” yeni bir sözleşmeye imza atabilmek adına, Meclisi olağanüstü toplayarak “Kamu İhale (Değişiklik) Yasası”nı yürürlüğe sokmuştu.

Yasa kapsamında, 50 milyon Dolar üzerinde yapılacak yatırımlarda “ihaleye çıkılmaması” yasallaşmış hale gelmişti.

Elektrik Kurumu’nda örgütlü EL-SEN, söz konusu yasanın yürürlüğe girmemesi için günlerce eylem yapmış, arıza kaynaklı elektrik kesintilerine müdahale etmeyerek, yurttaşı sokağa davet etmişti.

Ancak söz konusu gelişmelere karşın, yasa yürürlüğe girmiş; AKSA ile sözleşmenin yakın tarihte imzalanacağı ifade edilmişti…