Boğazköy’de dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanan 59 yaşındaki Mustafa Şimşak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Şimşak'a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.