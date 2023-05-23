59 yaşındaki Emin Büyükalsancak hayatını kaybetti

Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde, yatılı tedavi gören 59 yaşındaki Emin Büyükalsancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 13 Mayıs’ta 8 adet çelik jantın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen 46 yaşındaki S.Y.(E) tutuklandı.

Alsancak'ta kavga

Alsancak’ta, dün aralarında yaşanan tartışma sonucu 25 yaşındaki M.S.M.A.(E) ve 25 yaşındaki M.K.B.R.A.(E) bir taraf, 34 yaşındaki A.İ.(E) ve 36 yaşındaki S.Ş.(E) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, M.S.M.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.İ.’yi sağ el bileğinden, S.Ş. ise sol el 3’üncü parmağından yaralandı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yangın

Yayla köyünde bulunan su arıtma tesislerinin batı kısmındaki arazide dün saat 11.00’de meydana gelen yangın sonucu, toplam 60 dönüm arpa ile 40 dönüm buğday tamamen, 30 adet okaliptüs ağacı ise kısmen yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tüm olaylarla ilgili, soruşturmalar devam ediyor.