58 yaşındaki Mücahit Arnavut yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 58 yaşındaki Mücahit Arnavut, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı: “23.08.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mücahit ARNAVUT (E- 58) rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”