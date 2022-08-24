58 yaşındaki Mücahit Arnavut yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da sakin 58 yaşındaki Mücahit Arnavut, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa’da sakin 58 yaşındaki Mücahit Arnavut, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Olay polis bültenine şöyle yansıdı: “23.08.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mücahit ARNAVUT (E- 58) rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”
Foto: Arşiv
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