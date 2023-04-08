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56 öğrenciye HPV aşısı

56 öğrenciye HPV aşısı

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel Alasia Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanlığı işbirliğiyle 56 öğrenciye HPV aşısı yapıldı.

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Sağlık  Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel  Alasia Kuzey Kıbrıs Bölge  Başkanlığı  işbirliğiyle 56 öğrenciye HPV aşısı  yapıldı.

Aşıların yapıldığı Şehit Turgut Ortaokulu'nda rahim ağzı kanseri ve koruyucu  HPV (Human Papiloma Virüs) aşısı konusunda öğrencilere Mart’ta bilgi verilmişti.

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