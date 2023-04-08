56 öğrenciye HPV aşısı
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel Alasia Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanlığı işbirliğiyle 56 öğrenciye HPV aşısı yapıldı.
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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel Alasia Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanlığı işbirliğiyle 56 öğrenciye HPV aşısı yapıldı.
Aşıların yapıldığı Şehit Turgut Ortaokulu'nda rahim ağzı kanseri ve koruyucu HPV (Human Papiloma Virüs) aşısı konusunda öğrencilere Mart’ta bilgi verilmişti.
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