5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vaka

Son 24 saatte 5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmakta olan kişiler olduğunu açıkladı. 16 kişinin ise yerel vaka olduğu duyuruldu.

17 vaka Lefkoşa'dan, 9 vaka ise Girne Bölgesi'nden çıktı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578

Toplam Vaka Sayısı: 3383

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2