5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vaka
Son 24 saatte 5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi.
Son 24 saatte 5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmakta olan kişiler olduğunu açıkladı. 16 kişinin ise yerel vaka olduğu duyuruldu.
17 vaka Lefkoşa'dan, 9 vaka ise Girne Bölgesi'nden çıktı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1
27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578
Toplam Vaka Sayısı: 3383
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2