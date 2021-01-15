500 TL karşılığında uyuşturucu ticareti

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.K., H.K., ve İ.O., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, zanlıların 8 Ocak tarihinde tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde ortak para koyarak söz konusu 10 gram bonzai’yi 500 TL karşılığında aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.