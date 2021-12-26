50 gram uyuşturucu ile yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da bugün yapılan operasyonda 39 yaşındaki E.B, ikametgahında yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalandı. Polis, E.B’nin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

26.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.B.(E-39)'nin ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”