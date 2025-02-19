“5 yılda eşekler için hiçbir şey yapılmadı”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Karpaz Bölgesinde Yaşayan Eşekler ve Son Beş Yılda Bu Konuyla Alakalı Hiçbir İcraatı Bulunmayan Hükümet Yönettiğini Zannedenler” konulu güncel konuşmasında, ilk olarak taksicilerle yaptığı konuşmadan bahsetti.

Taksicilerin, kaçak taşımacılıkla ilgili yasanın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından geri çekileceğine dair duyum aldığını ifade eden Hamzaoğulları, bunun yapılmaması çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya seslenen Hamzaoğulları, kaçak taşımacılığın bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

Eşeklerin vurulmasını kınayan ve bunu yapanların cezalandırılmalarını isteyen Hamzaoğulları, son beş yılda eşekler için hiçbir şey yapılmadığını belirterek, “Vurulma olayı üstümüze üstümüze geldi” dedi.

Eşeklerle ilgili geçmişte dört tane ölümlü kaza olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, “Bu sıkıntılar bölge halkı için hep vardır” dedi. Hamzaoğulları, bölgede ekim yapan insanlara kuraklıkta verilen katkı gibi fon ayrılıp, ayrılmadığını da sordu.

“Bu eşekler kesinlikle ölmeyi, öldürülmeyi hak etmez ama bu insanlara da bir çözüm üretmeniz gerekirdi” diyen Hamzaoğulları, Dipkarpaz’daki bölge halkının korunma için ucuz yollu telleme yöntemleri yaptığını belirtti.

Yenierenköy’e gelen eşeklerin bir kişiye zarar verdiğini anlatan Hamzaoğulları, eşeklerle mücadele etme projesinde geç kalındığını dile getirdi. Biray Hamzaoğulları, “Yanlışlıkla bir adım atarsanız, Karpaz halkına ilaç gibi gelebilir” dedi.