5 Kıbrıslı Rum’un 2’sine 3 ay daha tutukluluk!

İskele’deki bir siteye, “ellerinde mavi dosyayla girdikleri ve casusluk yapmış olabilecekleri” gerekçesiyle tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 2’si bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 3 ayı geçmemek üzere tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Öte yandan 5 zanlı askeri yasak bölgeyi ihlal ederek muhaceret işlemlerini yaptırmadan Kıbrıs’ın kuzeyine geçtikleri iddiasıyla Askeri Mahkeme’de yargılanacaklar.

Yaşları 60 ila 68 ile değişen beş kişiden ikisi bugün yeniden İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Gergin geçen duruşmada, mahkeme Tevfik Yoldaş ile Şener Elcil’in iki isme kefil olmalarına izin vermedi.

Bu kapsamda 3 ay daha tutuklu kalmalarına karar verildi. Beş Kıbrıslı Rum, Akyar barikatından geçip, İskele’deki bir siteye ‘izinsiz’ girdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.