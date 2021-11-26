5 doktor sözleşmeli istihdam edildi
Bakanlar Kurulu, sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dt. Eda Nur Bakırcı, Dr. Ahmet Bindayı, Dr. Vehbi Altan, Dr. Derlen Özgeç Ruso ile Dr. Çağrı Cemaller'in sözleşmeli statüde 1 yıl süreyle istihdam edilmelerine karar verdi.
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Bakanlar Kurulu, sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dt. Eda Nur Bakırcı, Dr. Ahmet Bindayı, Dr. Vehbi Altan, Dr. Derlen Özgeç Ruso ile Dr. Çağrı Cemaller'in sözleşmeli statüde 1 yıl süreyle istihdam edilmelerine karar verdi.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.
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