“5 dakika nefesinizi tutamazken, bizim saatlerce nefessiz kalmamamızı nasıl beklersiniz?”

SMA hastası olan, tedavisi süren Asya bebeğin ailesi, saatler süren elektrik kesintilerine dikkat çekti, solunum desteğine bağlı kişilerin yaşadığı sorunları gündeme getirerek, “Siz kendi nefesinizi 5 dakika tutamazken bizim saatlerce nefessiz kalmamızı nasıl beklersiniz?” diye sordu.

Asya bebeğin ailesi, Aysa adına sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bu soruna çare bulunması için yetkililere seslendi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: "Buradan yetkililere sesleniyorum, benim gibi solunum desteğine bağlı bir sürü özel çocuk ve yetişkin var, bu sıcak havalarda bizi elektriksiz bırakmanız nefes alamamamız anlamına gelir, siz kendi nefesinizi 5 dakika tutamazken bizim saatlerce nefessiz kalmamızı nasıl beklersiniz... En azından bizim gibi yaşam mücadelesi gösteren insanlara biraz saygınız içinizde biraz insanlık varsa bu duruma bir çare bulmanızı bekliyorum."