49 iş yeri denetlendi, 2 iş yerine ceza yazıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Haziran 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 49 iş yeri denetlendi, 2 işletmeye ceza yazıldı.

Sağlık Şubesi, Haziran 2025 döneminde 2 market, 14 restoran, 1 süt fabrikası, 6 gıda imalathanesi, 6 temizlik ve gıda depose, 14 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 4 kasap, 1 mezbaha, 1 etüdü denetledi.

Denetimler sonucunda bir gıda deposu ve kasaba, hijyen ile gıda güvenliği konularında daha önce yapılan uyarıları dikkate almadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Haziran 2025 denetimlerinde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 173 parça ürün müsadere edildi.