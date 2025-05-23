Ercan Havalimanında meydana gelen "polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan 44 yaşındaki Uğur Dahar hakkındaki yargı süreci 3 günde tamamlandı. Sanık, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanarak, 48 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görülen davada sanık aleyhine getirilen itale-i lisan, polisi darp ve görevinden men, uygunsuz tavır-ı harekette bulunma davalarını kabul etti.

Sanığın davalarını kabul etmesinin ardından kararını açıklayan Yargıç Bilgeç, sanığın suçunu kabul etmesini, ülkede herhangi bir sabıkasının bulunmayışını, pişman olup özür dilemesini dikkate alarak, hürriyeti bağlayıcı bir ceza yerine para cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu davalardan 48 bin TL para cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Ercan Havalimanı yolcu çıkış kısmında, 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 sularında sarhoş halde olan Uğur Dahar, Kale 12 X-ray cihazından geçiş yaparken bagajında yasal sınırın üzerinde alkollü içki taşıdığı tespit edilmişti.

Polis memurları K.F. ve T.Y., sanığı bu konuda uyardı ancak Uğur Dahar, ellerini ve kollarını sallayarak “Ben götürür veririm” diyerek yüksek sesle tepki göstermişti. Polislerin içkileri almak istemesine direnerek görevlerini yapmalarını engelleyen Dahar, bu esnada polis memurları T.İ.’nin sağ yüzüne ve K.F.’nin sol dirseğine vurmuştu.

Sanık ayrıca polis memurlarına yönelik hakaretlerde bulunmuştu. Suçüstü yakalanan Uğur Dahar, mahkemeye çıkarılmış ve 3 gün ek süre alınmıştı.