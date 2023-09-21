48.750 Stg parayı tasarrufuna geçiren 1 kişi tutuklandı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan M.B.K.’nın (K-28), şirket adına satılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için bir emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

26 Ekim 2021 ve 26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen olayla ilgili bahse konu şahıs tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da elektrikli süpürge hırsızlığı…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalındı.

Önceki gün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındı.