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4666 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vaka

4666 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi taburcu edildi.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi taburcu edildi.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısıdır  ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

 

Bölgelere göre vakaların dağılımı;

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa

 

21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 13    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171

Toplam Vaka Sayısı: 3216 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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