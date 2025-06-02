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46 yaşındaki Rajesh Kumar hayatını kaybetti

46 yaşındaki Rajesh Kumar hayatını kaybetti

Alsancak’ta, işyerine ait servis aracında yolcu olarak seyrederken aniden rahatsızlanan Rajesh Kumar (E-46), ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Alsancak’ta, işyerine ait servis aracında yolcu olarak seyrederken aniden rahatsızlanan Rajesh Kumar (E-46), ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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