46 yaşındaki Rajesh Kumar hayatını kaybetti

Alsancak’ta, işyerine ait servis aracında yolcu olarak seyrederken aniden rahatsızlanan Rajesh Kumar (E-46), ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.