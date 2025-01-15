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42 yaşındaki Halit Çeliksu’nun ölüm nedeni belli oldu

42 yaşındaki Halit Çeliksu’nun ölüm nedeni belli oldu

Polis, dün Geçitköy Barajı’nın Pompa İstasyonu içerisinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halit Çeliksu’nun (E-42) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

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Polis, dün Geçitköy Barajı’nın Pompa İstasyonu içerisinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halit Çeliksu’nun (E-42) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis basın bültenine göre, Çeliksu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücudundan elektrik akımı geçmesi" sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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