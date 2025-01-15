42 yaşındaki Halit Çeliksu’nun ölüm nedeni belli oldu
Polis, dün Geçitköy Barajı’nın Pompa İstasyonu içerisinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halit Çeliksu’nun (E-42) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.
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Polis, dün Geçitköy Barajı’nın Pompa İstasyonu içerisinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halit Çeliksu’nun (E-42) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.
Polis basın bültenine göre, Çeliksu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücudundan elektrik akımı geçmesi" sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
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