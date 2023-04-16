42 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Dört ilçenin polis müdürlüklerinin sorumluluk sahalarında eş zamanlı yapılan denetimler 20.00’de başlayıp bugün 02.00’ye kadar sürdü.

Lefkoşa’da kumarhanede 32 kişiye yasal işlem; trafikte 160 sürücüye işlem, 3 araca men

Lefkoşa’daki denetimlerde alkollü içki satışı yapılan kafe ve bar gibi eğlence yerleri ile gece kulüpleri yanında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 2 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen iki kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri ise toplam 350 araç sürücüsünü kontrol etti ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 160 araç sürücüsünü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlattı; 3 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 24 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 952 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 193 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 24 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 12 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde de kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki sattığı tespit edilen 2 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin Güzelyurt’taki denetimlerinde toplam 785 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 20’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 274 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 12 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Trafik denetimlerde tutuklanan sürücünün, işlediği trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazılmasını önlemek amacıyla, başka bir şahsa ait kimlik ve sürüş ehliyetini görevli polise vererek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği saptandı.

İskele’de 110 sürücüye rapor, 3 araca men

İskele’deki polis denetimlerinde ise halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bölgedeki kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İskele bölgesindeki polis trafik ekiplerinin denetimlerinde, toplam 370 araç sürücüsü kontrol edildi; 73’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 araç ise trafikten men edildi.