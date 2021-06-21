41 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 41 kişinin sokağa yasağı ihlal ettiği tespit edildi.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 41 kişinin sokağa yasağı ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Etiketler : polis, corona, sokağa çıkma yasağı