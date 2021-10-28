Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 4 zanlı, yeniden yargı önünde
4 zanlı, yeniden yargı önünde

4 zanlı, yeniden yargı önünde

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor

A+A-

Ayşe GÜLER

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor.

4 zanlı P.G, C.K, G.S, M.Ö bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.S serbest bırakılmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

 

Video davasında 1 tutuklu serbest bırakıldıVideo davasında 1 tutuklu serbest bırakıldı

“Video skandalı” duruşmasında neler yaşandı?“Video skandalı” duruşmasında neler yaşandı?

 

Bu haber toplam 673 defa okunmuştur
Etiketler : ,