4 zanlı, yeniden yargı önünde
Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor
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Ayşe GÜLER
Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor.
4 zanlı P.G, C.K, G.S, M.Ö bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.
Hatırlanacağı üzere; soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.S serbest bırakılmıştı.
Ayrıntılar gelecek...
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“Video skandalı” duruşmasında neler yaşandı?
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