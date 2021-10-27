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  3. Video davasında 1 tutuklu serbest bırakıldı
Video davasında 1 tutuklu serbest bırakıldı

Video davasında 1 tutuklu serbest bırakıldı

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama sürecinde tutuklu sayısı 4’e düştü.

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Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama sürecinde tutuklu sayısı 4’e düştü.

5 zanlının tutuklama sürelerinin tamamlanmasına saatler kala esnaf olarak sorgulanan C.S serbest bırakıldı.

Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e gelişmeyi doğruladı; söz konusu videonun geri getirilmesini sağladığı için tutuklanan C.S serbest kaldı.

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