Video davasında 1 tutuklu serbest bırakıldı
Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama sürecinde tutuklu sayısı 4’e düştü.
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Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama sürecinde tutuklu sayısı 4’e düştü.
5 zanlının tutuklama sürelerinin tamamlanmasına saatler kala esnaf olarak sorgulanan C.S serbest bırakıldı.
Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e gelişmeyi doğruladı; söz konusu videonun geri getirilmesini sağladığı için tutuklanan C.S serbest kaldı.
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