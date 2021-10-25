Skandal video duruşması: Sucuoğlu iddiası ve 'İşin içinde MİT var' sözleri

Ayşe Güler | YENİDÜZEN



Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci "kurultay hesaplaşması"na dönüştü, mahkemede, "Bu işin içinde MİT var, devlet var" sözleri dikkat çekti.



Polis tarafından sorgulanmaya alınan zanlı P.G'nin avukatı Mustafa Gençalioğlu ile zanlı C.K ve G.S'yi temsil eden Avukat Mustafa Kocatürk, duruşma sürecinde, skandal videonun bir toplantıda UBP Milletvekili, parti başkan adayı Faiz Sucuoğlu'na verildiğini iddia etti.

Söz konusu videonun, görüntülerde kendisi de yer alan zanlı P.G tarafından silindiği, diğer iki zanlı C.K ile G.S'nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek, 15 Temmuz 2021'de görüntüleri geri getirdikten sonra Lefkoşa'da bununla ilgili bir toplantı yapıldığı iddia edildi.

Bu toplantıda zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından öne sürüldü.

4 saat süren duruşma sonunda 5 zanlıya 3 gün tutukluluk tutukluluk kararı verildi.



Yargıç Mine Gündüzer, süreçte özel hayatın gizliliğinin ifşa edildiğini söyledi. Yargıç, zanlı M.Ö'nün yönlendirilmesi ile zanlılar P.G, C.K, G.S'nin birlikte zanlı C.S'ye giderek videonun geri getirildiğine yönelik tespit olduğunu aktardı.



Bu konuda makul şüphe olduğunu belirten Yargıç Gündüzer, tahkikatın henüz tamamlanmadığına değindi. Gündüzer, zanlıların alınacak ifadelere etki edebileceğine değinerek, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Avukatların talebi üzerine yargıç, zanlı P.G ile M.Ö'nün doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

5 zanlı duruşmada

Siyasette derin bir sancıya neden olan "video skandalı"na ilişkin tutuklanan 5 kişi Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüzer huzurunda görüşülen duruşmada zanlı P.G'yi avukat Mustafa Gençalioğlu, zanlı C.K ve G.S'yi Avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü Avukat Hasan Yücelen, zanlı C.S'yi Avukat Eylem Şerifoğlu temsil etti.

Polis tahkikat kapsamında 18 kişiden ifade, 14 telefon ve 4 bilgisayarın emare alındığını açıkladı.

62 telefon dökümünün incelendiğini belirten polis, birçok kamera görüntüsünün soruşturulduğunu dile getirdi.

Polis, konu videoyu ifşa eden numara ile ilgili de güneye yazı yazıldığını, cevap beklendiğini kaydetti.

Bu meselenin halkın huzurunu bozduğunu, çok ciddi olduğunu da dile getiren polis, gelişmeyle ilgili zanlılardan alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, bu nedenle de 5 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

"Görüntü silindi, geri getirildi"

"Özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz" soruşturması kapsamında tahkikatı yürüten polis, zanlı avukatları tarafından sorgulandı.

Avukatlar, mahkemede UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ismini de gündeme getirdi.

Avukatlar, özetle söz konusu görüntülerin Aralık 2020'de çekildiğini, zanlı ile müşteki arasında 1.5 yıllık ilişkisi olduğunu öne sürdü. Polis, bu iddiaya "soruşturma özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili, ilişkileri olup olmadığıyla değil" yanıtını verdi.

Söz konusu videonun, görüntülerde kendisi de yer alan zanlı P.G tarafından silindiği, zanlı C.K ile G.S'nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek 15 Temmuz 2021'de görüntüleri geri getirdikten sonra Lefkoşa'da bununla ilgili bir toplantı yapıldığı iddia edildi.

Bu toplantıda zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından öne sürüldü.

Görüntülerin zanlı C.S tarafından geri getirildikten sonra dijital belleğe (usb) aktarıldığı, bu belleğin de Lefkoşa'da özel bir restoranda gerçekleştirildiği söylenen toplantıda Faiz Sucuoğlu'na verildiği iddia edildi.

Mahkemede zanlı avukatları tarafından tahkikatın siyasi baskı altında yürütüldüğü iddiası da gündeme getirildi.

Polis, bu iddiayı kabul etmedi, "Herhangi bir telkin, uyarı ve baskı almadım" yanıtını verdi.

Video skandalında yargılama başladı