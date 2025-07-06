Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 4 yaşındaki çocuk havuzda boğularak yaşamını yitirdi
4 yaşındaki çocuk havuzda boğularak yaşamını yitirdi

4 yaşındaki çocuk havuzda boğularak yaşamını yitirdi

İskele’de yetişkinlerin kullandığı havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Azan Muhammad kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

A+A-

İskele’de yetişkinlerin kullandığı havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Azan Muhammad kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.50’de İskele’de faaliyet gösteren bir restorana ait yetişkinlerin kullandığı havuza giren Azan Muhammad (Ç-4) boğulma tehlikesi geçirdi.

Muhammad, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haber toplam 531 defa okunmuştur