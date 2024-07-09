“4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 770 TL”

KTAMS, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 25 bin 770 TL olarak hesapladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 220,87 TL aylık 6 bin 626 TL; yetişkin bir erkek için günlük 230.53 aylık 6 bin 915 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 243,97 TL aylık 7 bin 319 TL ve 4-6 yaş çocuk için ise günlük 163.65 TL aylık 4 bin 909 TL olduğu belirtildi.

KTAMS'ın açıklaması şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 25770 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 220,87, aylık 6626,10, yetişkin bir erkek için günlük 230,53, aylık 6915,90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 243,97, aylık 7319,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 163,65 TL, aylık 4909,50 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 25770 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Haziran ayında % 4.48 son dört ayda %32.99 bir yılda %83.17 enflasyon meydana gelmiştir.