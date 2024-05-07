“4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 559 TL”

KTAMS, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 23 bin 559 TL olarak hesapladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldığı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 23 bin 559 TL olarak hesaplandı.

Sendika tarafından yapılan çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 201,53 TL aylık 6045,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 211,04 aylık 6331,20 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 223,50 TL aylık 6705 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 149,24 TL aylık 4477,20 TL olarak belirlendi.

3O NİSAN 2024

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 201,53 6045,90 Yetişkin Erkek 211,04 6331,20 15-19 Yaş Çocuk 223,50 6705,00 4-6 Yaş Çocuk 149,24 4477,20 AÇLIK SINIRI: 23.559

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 23.559 TL olarak kayıtlara geçti.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre Kıbrıs'ın kuzeyinde 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, Mart ayında %6.91, Nisan ayında %5.92, ve dört ayda toplam %22,98 enflasyon meydana gelmiştir.

Yıllık enflasyon ise % 95,60 oldu.