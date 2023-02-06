4 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralanmalı Trafik Kazası” ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Neslim Balcı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, ağır yaralanan yolcunun hayati tehlikesinin sürmesinden ötürü 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Oytun Çakır, geçtiğimiz Cuma günü Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, zanlı Neslim Balcı’nın yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını anımsattı.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

Polis araç sürücüsü Neslim Balcı’nın yapılan tedavisinin ardından taburcu olup tutuklandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti.

Polis soruşturmanın salimen yürütülmesi ve ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.