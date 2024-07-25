4 farklı yerde uyuşturucu operasyonu... 8 tutuklu

Tuzla ve Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ayrı ikametgahtaki aramalarda, P.K.(K-25), M.D.(E-30), N.K.(K-24) ve C.U.U.’nun (E-29) tasarruflarında toplam 20 gram kokain ve 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bafra’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Bafra’da dün saat 13.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından S.A.’nın (E-27) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan su şişesi, sigara izmariti, fincan altlığı ve öğütücü tespit edilerek, emare olarak alındı. S.A. tutuklandı.

Güzelyurt’ta kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 3 tutuklu

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen O.A.A.’nın (E-25) kullanımındaki ZNR 246 plakalı araçta arama yapıldı.

Aramada, yolcu koltuğu üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan I.M.A.(E-24) ile R.I.M.A. (E-24) tutuklandı.