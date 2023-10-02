3’ü 365 gün, 1’i ise 694 gündür ‘kaçak’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak şekilde yaşam sürdükleri tespit edilen K.A.O, A.M.İ.B., J.K.K. ve O.J.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Pazar günü saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'da CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrol sonucu 4 şahsın tespit edildiğini ve Lefkoşa Adli Şube’ye götürülerek, muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde K.A.O, A.M.İ.B. ve J.K.K. isimli şahısların 365 gün; O.J.O. isimli zanlının ise 694 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak şekilde yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı ilr yazışma yapılacağını belirtti.

Zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde ne yaptıklarının da araştırılacağını ifade eden polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti.

Huzurunda aktarılan şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.