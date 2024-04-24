“395 adet hap, 5 canlı mermi ve binlerce lira para bulundu”

Girne’de, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen “Zehir Torbası Operasyonu” kapsamında 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda tutuklanan 19 yaşındaki B.S. ile 23 yaşındaki M.S.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (extacy) ithal alma verme ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Polis, Salı günü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Zehir Torbası Operasyonu’nda Girne'de şüpheli görülen B.S. isimli zanlının üzerinde ve kalmakta olduğu evinde 19.40-22.15 saatleri arasında gerçekleştirilen aramalar neticesinde, muhtelif renk desen ve ebatlarda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap (extacy), 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Sterlin ile 6,350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçla bağlantısı tespit edilen M.S.E. isimli zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, emare alınan uyuşturucuların analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.