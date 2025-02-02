39 yaşındaki MD Ali Akbar yaşam mücadelesini kaybetti

“Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi olumlu bir gelişme olur”

“Kıbrıslılar tek millet olamadılar ama ortak kültür oluşturdular”

Bir azim, çalışma, yetenek, özü bulma ve yaratım süreci yolculuğu: Erkan Sönmez

"İnsan hayatta kendini geliştirdikçe var olacaktır. Gelişmeye ve geliştirmeye devam"