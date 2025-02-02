39 yaşındaki MD Ali Akbar yaşam mücadelesini kaybetti
18 Ocak tarihinde Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde meydana gelen "iş kazası" sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki MD Ali Akbar, yaşam mücadelesini kaybetti.
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18 Ocak tarihinde Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde meydana gelen "iş kazası" sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki MD Ali Akbar, yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Sıubaylığı'ndan verilen bilgiye göre Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 39 yaşındaki kamyon sürücüsü 31 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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