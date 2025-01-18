39 araç sürücüsü trafikten men, 230 sürücüye yasal işlem, 13 tutuklu

Trafik ekipleri tarafından 17-18 Ocak 2025 tarihlerinde 20.00 ile 02.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan 13 kişi tutuklanırken, kontrol edilen 2 bin 750 araç sürücüsünden 39’u trafikten men edildi. 230 kişiye de yasal işlem uygulandı.

Lefkoşa’da 1675 araç sürücüsünden 13’ü trafikten men, 15 kişiye yasal işlem

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, şehirdeki eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği kontrollerde, toplam bin 675 araç sürücüsü denetlendi. Denetimlerde yasal hız sınırını aşan, alkollü içki etkisi altında araç kullanan, sürüş esnasında cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, seyrüsefer ruhsatsız veya trafik ışıklarına uymayan sürücülerle ilgili toplam 387 yasal işlem uygulandı ve 13 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, ava kapalı bir gün olmasına rağmen üç av tüfeği ve Kıbrıs Cumhuriyeti menşeili toplam 1034 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

İskele’de 1075 araç sürücüsü kontrol edildi; 215 yasal işlem ve 26’sı trafikten men

Trafik ekiplerinin İskele’de gerçekleştirdiği denetimlerde ise toplam bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal hız sınırını aşan, alkollü içki etkisi altında araç kullanan, ehliyetsiz veya sigortasız şekilde sürüş yapan, cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerle ilgili toplam 215 yasal işlem uygulandı ve 26 araç trafikten men edildi.