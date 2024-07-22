38 yaşındaki Murat Çallı yaşam mücadelesini kaybetti
İskele’de 13 Temmuz'da bir otelde süs havuzu içinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Murat Çallı, yaşamını yitirdi.
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İskele’de 13 Temmuz'da bir otelde süs havuzu içinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 yaşındaki Murat Çallı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
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