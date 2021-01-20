36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı hayatını kaybetti

Yeniboğaziçi'nde yaşayan 36 yaşındaki Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde görevli Hüseyin Aydınlı bugün saat 18:00 sıralarında, aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydınlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Geçitkale İtfaiye Şubesinde görevli meslektaşımız, itfaiye memuru Hüseyin Aydınlı'yı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allahtan rahmet yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz" ifadeleri kullanıldı.