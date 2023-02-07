33 yaşında ‘ani’ ölüm

33 yaşındaki Chinara Atakova, bu sabah evinde ‘aniden’ rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ortaköy’de yaşam süren Atakova, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.