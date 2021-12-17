Eğitim Bakanlığı 11 Aralık 2021 – 17 Aralık 2021 tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda, okullardaki güncel vaka sayı bilgilerini açıkladı: Toplam 329 öğrenci, 37 öğretmen, 25 personel pozitif. 1283 öğrenci, 96 öğretmen ve 24 personel de temaslı olarak belirtildi.