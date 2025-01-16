Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Kuleli:

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) aşamasında, davanın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne sevki talep edildi.

Dava sonrası açıklama yapan BASIN-SEN'in avukatı Cansu Nazlı, Kişmir'in yargılandığı ilgili yasanın, Anayasanın hangi maddelerine, neden aykırı olduğunu açıkladı.

İlgili yasanın, ilk olarak Anayasanın 1'inci maddesine aykırı olduğunu söyleyen Nazlı, "Hukukun üstünlüğü ve demokrasi kısmına atıfta bulunularak devletin şekli ve nitelikleriyle ilgili bir aykırılık olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Yine ilgili yasanın, Anayasanın 10'uncu maddesine aykırı olduğunu ifade eden Nazlı, "Temel hakların dediğimiz, basın ve ifade özgürlüğünün bulunduğu hakları kapsamakta. Bu yasanın, ilgili maddeye aykırı olduğu ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Nazlı, yine ilgili yasanın, "temel hakların ve özgürlüğün kısıtlamasını" içeren Anayasanın 11'inici maddesine ve 18'inci maddesine aykırı olduğunu ifade eden Nazlı, "en temelde ifade özgürlüğü diye ifade ettiğimiz 24'üncü maddeye de aykırılık olduğu belirtildi" dedi.

Nazlı, son olarak yine ilgili yasanın, Anayasanın 26'ncı maddesine aykırı olduğunu belirterek, " Ali Kişmir'in bir gazeteci olması nedeniyle, basın özgürlüğüne işaret edilerek aykırılık olduğu ifade edildi" dedi.

Savunmanın, bu maddeler üzerinden, süreci Anayasa Mahkemesi'ne sevk etmeyi talep ettiğini belirten Avukat Nazlı, iddia makamı olan savcılığın da bu talebe itiraz etmediğini, bu kapsamda mahkemenin, sevk konusunda karar vererek adına davayı 20 Ocak'a ertelediğini belirtti.

Nazlı, mahkemenin 20 Ocakta kadarını açıklayacağını belirtti.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Kuleli:

"320 bin gazetecinin gözü kulağı Kıbrıs'ta, bu davada"

Öte yandan Nazlı'nın ardından açıklama yapan Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mustafa Kuleli, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Devam etmekte olan bir yargılama ile ilgili yorumda bulunma haddinde değiliz. Federasyon 320 binden fazla gazeteciyi temsil ediyor tümünün kalbi burada atıyor. Bunu göstermek için buradayız. Avrupa'daki meslektaşların kulağı burada. Sonunda basın özgürlüğünün kazanacağına inanıyoruz" dedi.

"Dava Anayasa'ya aykırı" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne sevki istendi