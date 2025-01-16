"Dava Anayasa'ya aykırı" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne sevki istendi

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) aşamasında, davanın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne sevki talep edildi.

Avukat Esendağlı, ilk soruşturmadan sanığın aleyhindeki davayı öğrenmesi, keyfi bir yargılanmanın önlenmesi sebepleriyle davanın öngörülebilir kıstasına aykırı olduğunu ifade etti.

“Bu askeri bir suç değildir çünkü tanımı Anayasa Mahkemesi karar tanımında yapılmıştır.” dedi askeri suç olarak düzenlenen 156’ıncı maddeye aykırı olduğunu belirtti.

Savcı Hasan Boşnak, Esendağlı’nın talebine ilişkin bir itirazı olmayacağını kaydetti, böyle bir talebin ilk olduğunu söyledi.

Bu gibi hususların Anayasa Mahkemesi tarafından dinlenmesi konusunda hemfikir olduğunu belirten Boşnak, etkenlik konusunda yapılan taleplere itirazı olmadığını yineledi.

Yargıç havale kararını üretmek için değerlendirme gerektiğini bu yüzden bir kaç gün süre gerektiği ifade etti, davayı 20 Ocak saat 14:00’e erteledi.

Gazeteci Ali Kişmir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.