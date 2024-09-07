31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 615 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 344 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, ayrıca 31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 55’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 103’ü diğer trafik suçları.”