"307 yıldır sadece kendimizin idaresinde bir adadan bahsediyoruz"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Eşit egemen iki devlet derken iki devlet birbiri ile konuşsun diyoruz. Biz artık yani bir taraf da devlet olacak bir taraf da toplum olacak, bu eşitlik değil. Bir tarafta devlet varsa diğer tarafta da devlet vardır çünkü biz burada 307 yıl sadece kendimizin idaresinde olan bir adadan bahsediyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bafra’da bölge halkıyla bir araya geldi.Burada önemli açıklamalarda bulunan Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sevgi saygı ve selamlarını ileterek “burası bizim gönül coğrafyamız biriz beraberiz ve hiçbir ayrı gayrımız da yok zaten” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz’da Ada’ya geleceğini anımsatan Oktay, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen önemin çok ciddi bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Oktay, “bizim bu inanç ve değerlerimiz ve gelenek ve göreneklerimizde de vardır bayramı memleketinizde geçirirsiniz değil mi yakınlarınızın yanında geçirişiniz Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının bir ziyaretin çok ötesinde anlamı var” diyerek ülkeye geldiklerinde başka bir yere değil kendi evlerine, yuvalarına ve memleketlerine geldiklerini belirtti.

Bu durumun Dünya tarafından da iyi bilinmesi gerektiğini bunun herhangi bir iki devlet arasındaki işbirliği değil biz denilen tekliğin göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, “Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse eğer herhangi bir kılının zerresine herhangi bir şey olursa bütün Türkiye ayağa kalkar ve gereğini yapar hangi konuda olursa olsun bu yani illa askeri ve siyasi alanı da kast etmiyorum” şeklinde konuştu.

307 yıldır

Oktay, “Kıbrıs’a egemen diyoruz eşit iki devlet diyoruz onu inşa edeceğiz diyoruz ve onu böyle inşa edeceğiz üreten bir Kıbrıs’ı ayakları üzerinde dimdik duran bir Kıbrıs’ı inşa ettiğimiz zaman olacak” diyerek organize sanayi bölgesiyle ilgili olarak da Türkiye’deki Dünya ölçeğinde olan tecrübe ve deneyimleri buraya aktaracaklarını söyledi.

Başkalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gıpta ile bakacağı bir konuma getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Oktay, “Eşit egemen iki devlet derken iki devlet birbiri ile konuşsun diyoruz. Biz artık yani bir taraf da devlet olacak bir taraf da toplum olacak, bu eşitlik değil. Bir tarafta devlet varsa diğer tarafta da devlet vardır çünkü biz burada 307 yıl sadece kendimizin idaresinde olan bir adadan bahsediyoruz”

Kaynak: BRT