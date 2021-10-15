30 turizm acentesine 601 bin 978 TL ödeme
Bakanlar Kurulu, 30 turizm acentesi ‘turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı’ amacıyla toplamda 601 bin 978 TL ödenmesini kararlaştırdı.
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Bakanlar Kurulu, 30 turizm acentesi ‘turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı’ amacıyla toplamda 601 bin 978 TL ödenmesini kararlaştırdı.
Kararla birlikte acentelere yapılan teşvik ödemelerinin listesi de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Ödemenin, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndaki "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanmasına karar verildi.
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