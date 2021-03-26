30 gram uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan T.O.A.A., ve A.S., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, Lefkoşa’da 25 Mart günü, zanlı T.O.A.A.’nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı A.S.’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı.

Uyuşturucu maddeleri çöp bidonu altına gizlediler…

Sevinç, zanlı A.A.’nin verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde 10 paket, 20 Mart tarihinde ise 12 paket olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığına işaret etti.

Polis, ilerlettikleri soruşturmada söz konusu şahsın internet üzerinden zanlıyı yönlendirdiğini, maddeleri Gönyeli’de bir çöp bidonunun altına gizlediğini ve zanlının da maddeleri gizlendiği yerden aldığını dile getirdi.

Zanlının bu maddeleri satması karşılığında maddeleri aldığı şahıstan belli miktarda para alacağının belirlendiğine vurgu yapan Sevinç, zanlının bu parayla okula kayıt parasını ödeyeceğinin anlaşıldığını söyledi.

Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek, gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, aramakta olan bir şahsın bulunduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğine ve sonuçlarının beklendiğine işaret etti.

Sevinç, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebilme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, istenilen tutukluluk emrini verdi.