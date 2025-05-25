30 gram hintkeneviri, 5 gram kokain, 45 bin TL para bulundu

Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 30 gram hintkeneviri 5 gram kokain ve 45 bin 400 TL ele geçirildi.

Ekipler tarafından bugün saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen takip sonucunda, M.K. isimli şahsın aracında önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirdi.

Yapılan aramada, yaklaşık 30 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 45.400 TL nakit para da emare olarak zapt edildi.

Operasyonun ardından zanlı M.K. tutuklandı.

Elde edilen bilgilere zanlının benzer suçlardan sabıkası bulunuyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.