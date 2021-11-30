30 ay hapis yatacak

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 52 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Turay Selçuk’un aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Kâtip, açıkladı. Kâtip, sanığın işlediği suçun uzun süreli hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçların toplumu olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti. Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini dile getiren Kâtip, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını ifade etti. Kâtip, sanığa ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğuna işaret etti. Kâtip, sanığın ticaretini yapmak amaçlı 52 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi tasarruf etmesine, mahkemenin hoşgörü ile bakamayacağına değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, sanığa 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.