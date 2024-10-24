3 zanlıya 1 gün tutukluluk

Haspolat’ta dün bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı yangına ilişkin tutuklanan 3 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G.’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe verip binayı kundakladıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın yaşamını yitirmesine ve 24 yaşındaki Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu zanlılar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan zanlı M.T. çıkarıldıkları mahkemede ilk etapta 1 gün süre ile tutukluluk emri alındı.