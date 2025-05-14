3 yıldır kaçak yaşıyordu, ihraç edilecek

Kıbrıs’ın kuzeyinde 3 yıldır kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen K. C. O. Tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirterek, ihraç işlemlerinin de başlatılacağını açıkladı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 13.10.2025 tarihinde Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde zanlının 18.10.2022 tarihinden itibaren bin 121 gündür yetkili makamdan izinsiz Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediği hususunda araştırma yapılacağını söyledi.

İhraç işlemlerinin de başlatılacağını belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.