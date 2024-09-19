Trafik kontrolünde uyuşturucuyla yakalanınca kendisini başka biri olarak tanıtan ve polise sahte kimlik belgeleri ibraz eden Obrien Mulele hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 2017 yılında trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalandığını, polise kendisini başka biri olarak tanıttığını, teminata bağlanırken, dava tebliğini, mahkeme tutanaklarını, ifadesini yine başka bir şahıs gibiymiş gibi imzaladığını söyledi.

Gerçek pasaportunu verdi, 2014’ten beri kaçak olduğu ortaya çıktı

Yargıç, sanığın 2023 yılında polise giderek, gerçek kimliğini teslim ettiğini belirtti.

argıç, sanığın gerçek pasaportunu polise vermesiyle 2014 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün ortaya çıktığını belirtti.

Yargıç, sanığın ülkede kaçak yaşam sürmesini rağmen korkusuzca kendisini başka biri olarak tanıtmasının suçun vahametini arttırdığını belirtti. Yargıç, ülkede çalışma izni, öğrenci ve kaçak yaşayan kişilerin devlet otoritesini yanıltmak için sahte belge ibraz etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

3 yıl hapse mahkum edildi

Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme suçlarının 10 yıla kadar hapis öngören ciddi suçlar olduğunu kaydeden yargıç, suçun işleniş şeklinin de ciddi ve ağır olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın suç işlediği tarihte 21 yaşında olmasını, 2023 yılında gerçek pasaportunu polise verip, suçunu kabul etmesini, 2023 eylül ayından beri cezaevinde tutuklu olmasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç tüm olgular ışığında sanığı mahkum olduğu davalardan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 13 Ağustos 2017 tarihinde kiralık araçla Lefkoşa’da seyrettiği esnada kontrol amaçlı durdurulmuştu.

Sanığın aracında yapılan aramada az miktarda uyuşturucu bulunmuştu. Sanık, kendisinden kimlik isteyen polise, pasaportunun yanında olmadığını söylemişti. Polis, kiralık araç sözleşmesini emare alırken, sanık kendisini sözleşmede adı geçen Shilao Mogano olarak tanıtmıştı. Sanık, 1 Eylül 2017 tarihinde teminatla serbest bırakılmış, narkotik şubeye Shilao Mogano adına düzenlenen pasaportu ve kimlik belgesini verip, narkotik şubeden ayrılmıştı.

Belgeleri alan polis memuru, 2 Eylül’de yaptığı araştırmada Shilao Mogano isimli şahsın 21 Haziran 2017’den ülkeden çıkış yaptığını belirlemişti.

Polis, sanığın teminat emri gereği polise teslim etiği pasaportu ve kimlik belgesini incelemiş, fotoğrafların sanığa ait olduğunu ancak doğum tarihlerinin farklı olduğunu, dolayısıyla belgelerin sahte olduğunu tespit ederek, tutuklama emri almıştı. Ancak sanık yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Sanık, 4 Eylül 2023 tarihinde polise giderek, gerçek kimliğini verip suçunu kabul etmişti.

Yapılan araştırma sonucu sanığın 2014’ten tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak kaldığı belirlenmişti.