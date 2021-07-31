3 Milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine uzanan Bitcoint Cartel isimli uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Şebekenin Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağı olduğu tespit edilen zanlı S.K tasarrufundaki yaklaşık değeri 3 milyon TL olan uyuşturucular ile yakalanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun zamandır yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının adanın güneyinden kuzeyine, Bitcoint Cartel isimli şebeke tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı S.K’nin 30 Temmuz saat 12.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Yenikent Gönyeli’deki bir sokakta yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Suçüstü yakalandı: Birçok farklı yerde çok sayıda uyuşturucu madde

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 180 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Zanlının üzerine koli bandıyla bantlanmış şekilde bulunan söz konusu maddelerin emare olarak alındığı ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı belirtildi.

Polis memuru Kurtbir, yapılan aramada toplam 2.590 TL ve 300 Euro nakit para bulunduğunu ve bunların da soruşturma kapsamında alıkonulduğunu belitti.

Zanlının olay yerinde bulunan motosikleti de arandı. Polis yapılan aramada bagajda bulunan çöp naylonu içerisinde yaklaşık 330 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ve emare olarak alındığını söyledi.

Yine aynı gün zanlının göstermesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi’nde park halinde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 400 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Suçunu itiraf etti:

Uyuşturucu maddelerin dağıtımı karşılığında 4.630 Euro alacaktı

Polis memuru Kaan Kurtbir, yapılan soruşturmalarda zanlının suçunu itiraf ettiğini ve uyuşturucu maddeleri Kıbrıs’ın Güneyi’ndeki Rixus isimli kişiden aldığını söyediğini belirtti. Polis’ten yapılan açıklamada, zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri Kıbrıs’ın kuzeyindeki satıcıların alması için Rixus isimli şahsın yönlendireceği lokasyonlara atacağı ve buna karşılık 4.630 Euro para alacağının tespit edildiği de bildirildi.

3 gün tutukluluk emri

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının meseleyle ile ilgili verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, delillerin incelenmesi ve bu sürede zanlının Güney’deki şebekeyle yeniden iletişime geçme ihtimalinin ortadan kaldırılması için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.